Accardi: «Mercato? Quello dell’Inter merita un plauso speciale» Le parole del procuratore

Intervistato dai microfoni di ItaSportPress, il procuratore, Giuseppe Accardi, ha commentato la vicenda Lukaku ed il mercato dell’Inter.

LE PAROLE- «Lukaku? Per me è proprio lui l’obiettivo del Milan e sarà un fine mercato infuocatissimo per prenderlo. Vedrete. Inter scottata da Big Rom? Non sono per nulla d’accordo con questa analisi. Anzi: secondo me all’Inter va fatto solo un plauso per il mercato che ha fatto. Spese oculate e calciatori di talento in prospettiva, ma anche nel presente. Carlos Augusto e Frattesi sono due che ti spostano gli equilibri»

