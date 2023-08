Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha parlato dopo il suo ritorno al club biancoceleste. Tutti i dettagli

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel.

PAROLE – «Ho sempre voluto tornare alla Lazio, la sento come casa per tanti motivi che ho elencato anche quando sono arrivato qui per la prima volta sei mesi fa. Penso che ci siano tutte le componenti per poter far bene quest’anno. Il gruppo è fantastico, lo staff anche penso di essere abbastanza felice in questo momento. La Lazio che ritrova Luca è una Lazio molto competitiva, secondo me il livello si è alzato tanto, anche in allenamento c’è un’intensità sempre molto alta, quest’anno ci sono i presupposti per fare bene. La Lazio ritrova un Luca con i capelli tagliati, lo stesso che è andato via due mesi fa, con più voglia di prima e determinato a poter dare un apporto maggiore rispetto a quello degli ultimi mesi».

