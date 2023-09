Inter-Sassuolo 1-2, Berardi e Bajrami riprendono i nerazzurri . I gol del match

Succede tutto in pochi minuti per il Sassuolo, che grazie ai gol di Bajrami prima e Berardi poi, riapre il match e si porta in vantaggio nel match contro l‘Inter.

Ecco i video dei due gol.

GOAL | Inter 1-1 Sassuolo | Bajrami Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/yxUtGNrUsP — VAR Tático (@vartatico) September 27, 2023

GOAL | Inter 1-2 Sassuolo | Berardi Follow our partner page @ocontextsoccerpic.twitter.com/omlAT25nHf — VAR Tático (@vartatico) September 27, 2023

L’articolo Inter-Sassuolo 1-2, Berardi e Bajrami riprendono i nerazzurri – VIDEO proviene da Inter News 24.

