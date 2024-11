Dopo il pareggio di ieri contro gli azzurri, per gli uomini di Inzaghi scatta la pausa per gli impegni delle nazionali: vediamo nel dettaglio i programmi dei nerazzurri. Il campionato italiano di calcio si concede una pausa, ma non tutti i calciatori possono approfittarne per riposare. Questo vale ovviamente anche per la rosa dell’Inter che vede ben 15 dei suoi giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Periodo positivo Dopo l’ultimo incontro contro il Napoli, conclusosi con un pareggio allo stadio San Siro, l’Inter chiude un mini-ciclo molto positivo. In 7 partite disputate, fra campionato e Champions League da pausa a pausa, la squadra ha ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi: un percorso che la proietta in una posizione favorevole sia in Europa che in Serie A. Il ritorno in campo Dopo la sosta, l’Inter tornerà in campo il 23 novembre per la tredicesima giornata di campionato, contro l’Hellas Verona. Sarà interessante […]

Leggi l’articolo completo Inter, scatta la pausa ma non per tutti: Inzaghi alle prese con tante assenze, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG