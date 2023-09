Marcus Thuram è pronto a prendersi l’Inter, l’attaccante cerca il gol nel suo primo derby contro il Milan per conquistare i tifosi

In città non si parla d’altro, tutti i riflettori di Milano sono puntati sullo Stadio San Siro, dove domani alle ore 18, andrà in scena il prossimo derby tra Inter e Milan. Tante le stelle in campo sulle quali avranno modo di scommettere i rispettivi allenatori Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Da Lautaro Martinez a Theo Hernández, passando per Nicolò Barella e Mike Maignan.

Tra queste però, una è pronta a scendere in campo nella sua prima stracittadina assoluta: parliamo di Marcus Thuram, che come riportato sulle colonne di Tuttosport si prepara a cercare il gol per conquistare i suoi nuovi tifosi. Dalla LuLa alla ThuLa, il francese è riuscito a non far rimpiangere l’addio di Romelu Lukaku diventando la nuova “spalla” del Toro Martinez. Ora l’obiettivo è il derby, per coronare al meglio l’inserimento in quel di Milano e rendere indimenticabile la sua prima volta.

L’articolo Inter, scatta l’ora Thuram: il derby per conquistare i tifosi proviene da Inter News 24.

