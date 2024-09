Il presidente ed amministratore delegato nerazzurro nonostante il cambio di proprietà continuerà a puntare giocatori in odore di svincolo. Il nuovo format della Champions League prevede la partecipazione di 36 squadre: questo vuol dire più partite e quindi anche più talenti da monitorare. In questo contesto, la dirigenza dell’Inter non si è lasciata sfuggire l’opportunità […]

Leggi l’articolo completo Inter, scout all’opera in Champions League: si punta un colpo a costo zero, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG