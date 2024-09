Archiviata la parentesi europea, ora le due milanesi possono pensare solamente al derby di domenica sera. La città di Milano si prepara per uno degli scontri più attesi della stagione: il derby che vede fronteggiarsi l’Inter e il Milan. Un incontro che non solo accende le passioni dei tifosi ma si rivela decisivo per le […]

Leggi l’articolo completo Il derby Inter-Milan rischia di perdere un attesissimo protagonista, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG