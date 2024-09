Il difensore polacco continua a giocare molto poco agli ordini di Arteta ma finora i Gunners non hanno voluto cederlo a titolo temporaneo.

L’Inter è nota per la programmazione anticipata di tutte o quasi le proprie mosse di mercato: a giugno scadranno i contratti di De Vrij ed Acerbi ed entrambi probabilmente diranno addio, serve quindi un difensore giovane ma già affidabile.

L’obiettivo

La necessità di sostituire giocatori esperti come i due ex Lazio e di integrare ulteriori difensori mancini nello schieramento sono stati fattori chiave nelle strategie di mercato della squadra milanese. L’Inter in realtà non ha mai smesso di pensare a Jakub Kiwior, difensore polacco che, nonostante le aspettative, ha trovato difficoltà ad affermarsi nell’Arsenal. Con un numero limitato di presenze e un ruolo sempre più marginale nella squadra inglese, il futuro di Kiwior sembra orientarsi lontano da Londra, con l’Inter e non solo pronta a sfruttare l’occasione.

Jakub Kiwior

La strategia

La dirigenza nerazzurra, secondo Inter Live, spera di convincere l’Arsenal con una somma vicina ai 20 milioni di euro. La sfida è aperta, con la Juventus anch’essa interessata al calciatore, rendendo la prossima finestra di trasferimento un appassionante teatro di duelli di mercato. Possibile però che l’Arsenal apra anche ad un prestito a gennaio.

Il profilo

Il polacco ha già giocato in Serie A, nello Spezia di Thiago Motta, ora allenatore juventino; prima del passaggio all’Arsenal fu accostato con forza al Milan ma alla fine la spuntarono appunto i Gunners.

