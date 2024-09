Si parla tanto del possibile addio in extremis del Tucu, la trattativa non è ancora saltata e ci sono ancora diversi giorni a disposizione.

L’Inter sta registrando l’interesse concreto del Panathinaikos per l’acquisizione di Joaquin Correa.

La situazione

Il Panathinaikos, alla ricerca di un rinforzo significativo per il suo reparto offensivo, ha individuato nel Tucu l’elemento ideale per potenziare il proprio attacco. Il club ellenico sta attualmente lavorando per fargli spazio nella propria rosa: l’uscita prevista sarebbe dell’attaccante sloveno Sporar, senza questa cessione è impossibile procedere all’acquisto del nerazzurro. In Grecia la finestra di trasferimento rimarrà aperta fino all’11 settembre, fornendo al Panathinaikos il tempo necessario per definire la trattativa.

Joaquin Correa

Le condizioni dei nerazzurri

Nonostante l’apertura dell’Inter alla cessione di Correa, le condizioni economiche giocano un ruolo cruciale nella negoziazione. Il club milanese ha stabilito come punto fermo dell’operazione che il club acquirente debba farsi carico dell’intero ingaggio dell’attaccante, quantificato in 3,5 milioni di euro annui al lordo, escluse le due mensilità già versate dall’Inter. Per quanto riguarda il trasferimento del cartellino, invece, sembra esserci una maggiore flessibilità, nonostante Correa rappresenti un investimento contabilizzato in bilancio per circa 8 milioni di euro.

Gli scenari

Il Tucu all’Inter non è mai riuscito ad incidere, salvo due doppiette ad inizio campionato del 2021; il tutto nonostante sempre con Inzaghi in panchina avesse fatto molto bene. Tra ieri e oggi molti sostenevano che il Panathinaikos avesse mollato l’argentino per via dell’impossibilità di inserirlo nella lista per la Conference League ma il Corriere dello Sport ritiene che la trattativa possa andare in porto lo stesso.

