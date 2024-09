Il Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi è in forte pressing su Bennacer per il mercato di gennaio. Circola una clamorosa promessa.

Nonostante la chiusura ufficiale del calciomercato, la storia di Ismael Bennacer ha catturato particolare attenzione, testimoniando le intricate dinamiche che si muovono dietro le quinte del mondo calcistico. La vicenda del centrocampista, tra addii annunciati e inaspettate conferme, disegna un affresco vivo di quanto possano essere mutevoli le sorti di un giocatore all’interno di questo universo.

Bennacer e il Milan: un destino incerto

Ismael Bennacer si è ritrovato al centro di una trattativa che lo avrebbe potuto portare lontano da Milano, precisamente all’Olympique Marsiglia. Nei momenti concitati che precedono la chiusura del calciomercato, era parso che il vento del cambiamento soffiasse forte sulle vele del francese. Il Milan, trovandosi con un organico sovrabbondante in mezzo al campo, sembrava pronto a cedere Bennacer in prestito. Nomi come Fofana, Reijnders, Musah e Loftus-Cheek riempivano il reparto, lasciando presupporre uno spazio sempre più ristretto per Bennacer.

Ismaël Bennacer

Una svolta inaspettata

Contro ogni previsione, la situazione ha preso una piega diversa. Il ventaglio delle possibilità si è rivelato più ampio e Bennacer si è visto riconfermare nella rosa del Milan, addirittura ottenendo un posto nella lista dei giocatori destinati a partecipare alla Champions League. Sotto la guida di Paulo Fonseca, e con il sostegno morale di Zlatan Ibrahimovic in qualità di senior advisor, il percorso di Bennacer appare ora rigenerato, con il giocatore pronto a rilanciarsi in un contesto che offre sfide di spessore sia a livello nazionale che europeo. Il giornalista Francesco Nasato, tramite un post sul proprio profilo X, ha riportato quanto scritto dal giornale francese La Provence che afferma ci sia stato una sorta di promessa tra Roberto De Zerbi e il centrocampista algerino del Milan: “Gioca le tue partite, ci sentiamo a gennaio”.

Secondo @laprovence Bennacer sarebbe ancora entusiasta all'idea di andare al Marsiglia a gennaio. De Zerbi avrebbe parlato con il centrocampista algerino dicendo: "Gioca le tue partite, ci sentiamo a gennaio" #Milan — Francesco Nasato (@FraNasato) September 5, 2024

Il futuro tra conferme e possibili novità

Malgrado la permanenza confermata al Milan, il futuro di Bennacer potrebbe ancora nascondere delle sorprese. Il Marsiglia non ha infatti archiviato la pratica, mantenendo un filo diretto con il giocatore attraverso figure chiave come l’allenatore Roberto De Zerbi e l’ex giocatore Mehdi Benatia. Il club francese sembra orientato a riproporsi come destinazione per Bennacer, sfruttando la finestra di mercato di gennaio per tentare nuovamente il colpo.

L’OM e la strategia di mercato

L’intenzione dell’Olympique Marsiglia di tornare alla carica per Bennacer trova ulteriori fondamenti nella recente cessione di Jordan Veretout al Lione, un movimento che ha generato liquidità e liberato spazio nel centrocampo del club. Questa manovra sembra preparare il terreno per un’offerta mirata durante il “mercato di riparazione” invernale, ponendo le basi per un nuovo capitolo nella carriera di Bennacer, potenzialmente lontano da Milano.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG