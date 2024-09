Fabio Santini, parlando di Milan, ha prospettato uno scenario clamoroso in merito al futuro in rossonero di Fonseca, Leao e Theo.

Il Milan non ha convinto nelle sue prime uscite stagionali, nonostante un precampionato che invece hanno fornito buone se non ottime indicazioni. I soli due punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le sirene d’emergenza in quel di Via Aldo Rossi, nonostante pubblicamente arrivino conferme e rassicurazioni di voler proseguire il cammino insieme al neo tecnico rossonero. Fabio Santini, intervento a ‘Ti amo calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha svelato nuovi clamorosi retroscena in merito non solo al futuro di Fonseca ma, al contempo, anche sui due “dissidenti” di Roma Theo e Leao.

Fonseca Sarà risoluzione del contratto.

Il giornalista non lesina critiche alla situazione in cui sta versando il Milan. Fabio Santini parla infatti “commedia delle beffe, delle baruffe chiozzotte che si chiama Milan”. Parlando del futuro di Fonseca, sulla graticola mediaticamente parlando, ma confermato dalla società, il giornalista afferma che “si va verso una risoluzione del contratto che arriverà prima o poi“. Specifica inoltre che “nonostante si dica che la deadline sarà il derby con l’Inter dopo Venezia e Liverpool. Ma secondo me sarà anche prima, perché se il Milan malauguratamente non dovesse brillare col Venezia…”. In caso di chiusura anticipato del rapporto Fabio Santini anche il ventaglio di possibilità tra cui il Club di Via Aldo Rossi sceglierà il suo successore. Evidenzia come nomi caldi “Allegri, Pioli, Bonera“.

Massimiliano Allegri

Il successore di Fonseca

