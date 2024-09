Fabio Santini, parlando del futuro del Milan, svela che Maldini sarebbe molto attivo in Arabia per trovare soci che rilevino quote del Club di Cardinale.

Il Milan non ha convinto nelle sue prime uscite stagionali, nonostante un precampionato che invece hanno fornito buone se non ottime indicazioni. I soli due punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le sirene d’emergenza in quel di Via Aldo Rossi, nonostante pubblicamente arrivino conferme e rassicurazioni di voler proseguire il cammino insieme al neo tecnico rossonero. Il malumore serpeggia tra i tifosi che, sui social, rimpiangono i tempi in cui era dirigente Paolo Maldini, invocandone un ritorno. Fabio Santini, intervento a ‘Ti amo calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha svelato nuovi clamorosi retroscena in merito al possibile ritorno di Paolo Maldini in rossonero.

Maldini cerca soci per il Milan

Il percorso lavorativo di Maldini con il Milan si è interrotto decisamente in modo brusco, senza dubbio inaspettato. L’ex capitano rossonero ha sempre goduto di stima e apprezzamento, nonché di amore, da parte del pubblico di fede milanista. I cattivi risultati con cui il Milan ha dato inizio alla stagione, hanno spinto molti tifosi a rimpiangere l’era maldiniana come dirigente e, a questo proposito, Fabio Santini svela un retroscena senza dubbio clamoroso. Il giornalista afferma infatti che “Maldini si sta muovendo in Arabia per trovare soci che rilevino il pacchetto di maggioranza di Gerry Cardinale, il 51 o 52 per cento. E prima o poi lo troverà, allora rientrerà nel Milan”.

Paolo Maldini Ivan Gazidis Frederic Massara

Il ritorno di Maldini

L’idea romantica che Maldini possa tornare al Milan sarà sempre una dolce suggestione per ogni tifoso rossonero, avendo creato con il capitano un rapporto quasi ombelicale. Al di là di indiscrezioni e suggestioni, occorre ricreare un clima di fiducia attorno a questa squadra dato che, numeri alla mano, c’è ancora tutto il tempo per recuperare il passivo accumulato in classifica.

