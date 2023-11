I nerazzurri sono sempre più colpiti dalle qualità del trequartista scuola Atalanta e probabilmente cercheranno di accaparrarselo nella prossima stagione.

L’Inter al momento è in vetta alla classifica e perciò i dirigenti sono molto restii a toccare una squadra che al momento sta dando le risposte adeguate sul campo.

L’idea

Per il futuro però le manovre a centrocampo potrebbero essere diverse sia in entrata che in uscita. Andrea Colpani del Monza potrebbe essere quello che doveva essere Lazar Samardzic, un centrocampista creativo e di piede mancino. L’ex Atalanta in 10 giornate del campionato di questa stagione ha già superato il suo score di tutta quanta la passata quando realizzò 4 goal e 3 assist, ora c’è solo da migliorare. La crescita è stata esponenziale, l’anno scorso aveva giocato 10 gare da titolare nell’intera stagione.

Piero Ausilio

Carte da giocare

Colpani è blindato da un contratto fino al 2028 ma l’Inter ha ottimi rapporti col Monza e sogna di ripetere l’operazione che ha portato Carlos Augusto a Milano solo pochi mesi fa. Il trequartista è assistito da Tullio Tinti che ha ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra oltre ad essere il procuratore di Inzaghi, Darmian e Bastoni. Di quest’ultimo il brianzolo è stato anche compagno a Bergamo. Non si parla ancora di prezzo e di formule, è tutto molto prematuro; di certo c’è che se continuasse così il prezzo del giocatore potrebbe salire non poco.

