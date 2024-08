I nerazzurri sono stati spesso accostati all’attaccante esterno bianconero ma in realtà i dirigenti potevano acquistarlo solo a costo zero la prossima estate.

Tra le trattative più discusse di questo periodo, spicca quella relativa a Federico Chiesa, talento italiano che potrebbe presto indossare la maglia del Barcellona. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le negoziazioni tra il club catalano e l’attaccante della Juventus stanno procedendo in maniera positiva, delineando un possibile scenario futuro che potrebbe rivelarsi entusiasmante sia per il giocatore che per il club catalano.

La situazione

Federico Chiesa, con un contratto in scadenza con la Juventus nel 2025, è da tempo al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero pronto a fare il grande salto in un club di dimensione europea. Il Barcellona, in cerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione, sembrerebbe essere il candidato principale per accogliere l’esterno italiano. La trattativa sembra avanzare positivamente: i bianconeri hanno necessità di cederlo in questa finestra di mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero considerato che il negoziazioni per il rinnovo del contratto sono fallite.

Federico Chiesa

Ostacoli burocratici

Una delle principali sfide nella concretizzazione dell’affare riguarda la situazione burocratica di Dani Olmo, acquistato dal Barcellona ma ancora non registrato a causa di vincoli legati al fair play finanziario. La risoluzione di questa pendenza è fondamentale per permettere al club catalano di procedere con ulteriori movimenti di mercato, inclusa l’eventuale acquisizione di Chiesa.

L’interesse dei nerazzurri

Contrariamente a quanto riportato dai più grandi quotidiani sportivi italiani l’Inter avrebbe potuto acquistare Chiesa solamente a parametro zero in vista della prossima stagione. Se quindi l’attaccante esterno italiano sceglierà di accettare l’offerta dei catalani, automaticamente non potrà diventare nerazzurro.

