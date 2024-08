I nerazzurri stanno per assicurarsi le prestazioni sportive del centrale argentino: Oaktree mantiene le promesse, per i giovani si può spendere.

L’Inter è sempre più vicina all’acquisto di Tomas Palacios dell’Independiente Rivadavia; mancano però alcuni dettagli alla definizione dell’affare. Le discussioni tra le parti interessate sono in una fase cruciale e tutto sembra convergere verso una conclusione imminente.

La situazione

Gli incontri tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti del club argentino stanno portando a resultati positivi, sebbene non sia ancora stata raggiunta un’intesa definitiva. La speranza è quella di poter accogliere il giocatore in Italia già all’inizio della prossima settimana, delineando così un nuovo capitolo nella carriera di questo giovane talento.

Piero Ausilio

Il retroscena

L’Inter, nel tentativo di assicurarsi le prestazioni di Palacios, ha formulato un’offerta iniziale di 6.5 milioni di euro, arricchita dalla possibilità di aggiungere bonus variabili. Questi ultimi, come ha sottolineato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sono categorizzati in “facili” e “difficili” e potrebbero far lievitare il costo del trasferimento fino a un massimo di 11 milioni di euro, a seconda del raggiungimento di specifici obiettivi sportivi e personali da parte del giocatore.

Prospettive future

Il trasferimento di Palacios all’Inter potrebbe rappresentare un significativo passo in avanti nella carriera del giovane calciatore mentre i nerazzurri mettono una toppa alla situazione verificatasi per via dell’infortunio di Buchanan. Palacios sarà il vice-Bastoni ed il canadese avrà tutto il tempo di recuperare con calma dalla frattura alla tibia.

