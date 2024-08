L’ex centrocampista bianconero è ancora senza squadra e questo alimenta i rumours di mercato.

Il futuro di Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus, è diventato argomento di intenso dibattito e speculazione. Dopo aver concluso il suo percorso con il club torinese nel 2024, il centrocampista si trova svincolato ed è tuttora alla ricerca di una nuova squadra con la finestra di trasferimento estivo che sta per chiudere i battenti.

Il punto di vista dei bookmaker

Secondo le ultime analisi dei bookmaker, sembra che il futuro professionale di Rabiot possa continuare in Italia, con l’Inter che emerge come destinazione più probabile per l’accordo. Questa previsione è sostenuta dalle quote fornite da Snai, che posiziona il passaggio di Rabiot all’Inter a una quota di 5.00, mentre altre agenzie come Goldbet e Lottomatica offrono una quota leggermente superiore a 6.00.

Giuseppe Marotta Lorenzo Casini Andrea Butti

Il quadro europeo e le altre opzioni

Oltre agli interessamenti italiani, sono emersi anche club di rilievo internazionale disposti a discutere il possibile ingresso di Rabiot nelle loro file. Squadre come il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid hanno manifestato interesse, secondo quanto riportato da fonti autorevoli nel settore. Tuttavia, nonostante queste avance iniziali, non è stato raggiunto alcun accordo concreto, mantenendo così il futuro di Rabiot avvolto nel mistero.

Scenario inatteso

Con l’avvicinarsi della scadenza del mercato estivo, la pressione per definire il futuro di Rabiot aumenta. Per i giocatori svincolati come lui, ci sono maggiori flessibilità e opzioni, ma a poco meno di 10 dieci giorni alla fine del mercato, l’incertezza sul suo futuro aumenta.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG