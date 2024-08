L’esterno olandese non andrà a scadenza e molto probabilmente rinnoverà il vincolo che lo lega attualmente al club nerazzurro.

Il futuro del laterale olandese Denzel Dumfries tiene in apprensione i tifosi dell’Inter. Le ultime novità indicano che entrambe le parti sono vicine a concludere un accordo.

Le cifre

Dumfries ha tuttora un contratto valido fino al 2025 e senza rinnovo l’Inter corre il rischio di perderlo a costo zero. L’accordo è vicino ad essere raggiunto e dovrebbe prevedere cifre precedentemente stabilite per un altro pilastro della squadra, Dimarco: l’ex PSV Eindhoven vedrebbe quindi il suo ingaggio aggirarsi intorno a poco meno di 4 milioni di euro a stagione. Questo rafforzerebbe notevolmente la posizione dell’olandese all’interno della rosa nerazzurra, confermandone il valore sia sportivo che economico.

Denzel Justus Dumfries Samir Handanovic

Il retroscena

Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, l’avvicinamento a questa conclusione soddisfacente per entrambe le parti non sarebbe stato possibile senza un incontro chiave avvenuto a Londra circa 10 giorni fa. Durante uno stop nella capitale britannica, in occasione dell’incontro amichevole contro il Chelsea, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha incontrato l’agente di Dumfries. Questo momento ha rappresentato un punto di svolta nelle trattative, spianando la strada verso il rinnovo del contratto.

Futuro a tinte nerazzurre

L’ex giocatore del PSV, quindi, continuerà a indossare la maglia nerazzurra, contribuendo con le sue prestazioni alla ricerca di successi nazionali e internazionali. Inzaghi lo ha sempre considerato un giocatore molto importante.

