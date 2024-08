I dirigenti rossoneri stanno vivendo ore di mercato molto intense.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con possibili addii che potrebbero rivoluzionare l’assetto della squadra.

Mosse imminenti in casa Milan

Il Milan sta valutando alcune uscite significative nella propria rosa per questa sessione di mercato. Tra i nomi in primo piano troviamo Bennacer e Adli, entrambi, secondo Sky Sport, al centro di possibili trasferimenti che potrebbero portarli lontano dall’Italia. Il regista algerino ha attirato l’attenzione di club dall’Arabia che sono pronti a presentare offerte allettanti per sbaragliare la concorrenza. Se dovessero concretizzarsi le voci di un suo addio, il Milan ha già individuato in Manu Koné del Borussia Mönchengladbach il possibile sostituto, con la Roma che sembra però interessata al calciatore.

Alvaro Morata

L’interesse dal Qatar per Adli

Il francese invece è ritenuto non utile al progetto di Paulo Fonseca e si sta guardando intorno per capire dove proseguire la sua carriere: l’ex Bordeaux sta ricevendo attenzioni dal Qatar.

Il retroscena sullo spagnolo

Il Milan, nel frattempo, deve fare i conti con l’infortunio di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha subito una lesione al muscolo retto femorale sinistro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Morata, che aveva segnato nel match contro il Torino contribuendo alla rimonta della squadra, dovrà ora fermarsi per un periodo di recupero, sperando di rientrare appena possibile. In realtà è emerso che l’ex Atletico Madrid aveva avuto qualche problemino anche prima del match coi Granata: questo sembrava risolto ma non è stato così, si tratta quindi di una ricaduta.

