I nerazzurri probabilmente chiuderanno il mercato nei prossimi giorni dopo l’acquisto di questo giovane talentoso argentino.

L’Inter ieri ha avuto un importante incontro di mercato che ha avvicinato alla chiusura l’affare che dovrebbe portare Tomas Palacios a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Una trattativa fulminea

Il processo di acquisizione di questa giovane stella ha registrato una velocità sorprendente. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare il giocatore a Milano è quasi al traguardo, con i dettagli finali in fase di definizione. Un incontro cruciale si è svolto nella sede dell’Inter, che ha visto la partecipazione di figure chiave sia da parte della squadra italiana che del club argentino Independiente Rivadavia. La trattativa si sta chiudendo alle condizioni economiche preferite dall’Inter: ovvero con un trasferimento valutato in 6,5 milioni di euro più bonus.

Bastoni Alessandro

Il dato che fa felice Inzaghi

Il giocatore destinato a rafforzare la rosa dell’Inter incarna l’ideale di difensore moderno, dotato di una fisicità imponente, abilità tecniche notevoli con il mancino e un temperamento coraggioso. Le sue prestazioni nel campionato argentino hanno impressionato gli osservatori internazionali: si tratta del difensore centrale con il più alto numero di dribbling al mondo nel 2024. Queste caratteristiche lo rendono il candidato ideale a diventare il vice di Bastoni. Resterà nella rosa della Prima Squadra almeno fino a gennaio, Inzaghi lo valuterà soprattutto in allenamento e poi a gennaio si cercherà di capire quale potrà essere il percorso ideale per lui.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG