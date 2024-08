I rossoneri sono pronti a cogliere al balzo un’occasione di mercato: si tratta di un giovane centrocampista olandese dell’Ajax.

Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di Youssouf Fofana non bleffava: il mercato chiude quando lo decide lui. E sembra che il Milan sia decisamente all’opera per confermare questa affermazione, preparando il terreno per quello che potrebbe essere definito un colpo di fine estate: l’acquisto di Silvano Vos dall’Ajax.

L’occasione

La strategia del Milan negli ultimi anni è stata chiara: puntare su giovani talenti da far maturare e brillare sul palcoscenico di San Siro. Silvano Vos, centrocampista 19enne dell’Ajax, si iscrive perfettamente in questo disegno. Con un’esperienza già significativa nella Prima Squadra dei Lancieri, nonostante la sua giovane età, Vos si è ritrovato in una situazione di stallo con il club di Amsterdam. Divergenze sul minutaggio concessogli e sul trattamento ricevuto la scorsa stagione hanno creato una frattura e ora il club olandese sta valutando una cessione.

Geoffrey Moncada

La trattativa

Il Milan, come riferisce la Gazzetta dello Sport, si è fiondato e, grazie all’intercessione dell’agente di Vos, Zahavi, le trattative tra i club hanno visto una progressiva riduzione delle distanze; ora addirittura ci si avvicina a una conclusione positiva per tutte le parti coinvolte. All’origine vi era una distanza non indifferente nelle valutazioni economiche, ma la negoziazione ha seguito un percorso positivo, portando a un crescente ottimismo sul buon esito delle trattative. Le ultime indicazioni parlano di una chiusura dell’operazione per un trasferimento che potrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG