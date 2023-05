Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione editoriale sulla possibile formazione dell’Inter contro il Milan

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua opinione editoriale su Sportitalia parlando della sfida dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Milan domani in Champions League.

LE PAROLE – «Secondo me giocheranno Lautaro e Dzeko, con Lukaku destinato ad entrare in corso d’opera. Qualunque scelta consentirà a Inzaghi di avere una formazione certamente competitiva, il qui presente non prescinderebbe mai dal signor Brozovic Marcelo da Zagabria».

L’articolo Inter, senti Biasin: «Ecco chi giocherà il derby» proviene da Inter News 24.

