L’allenatore rossonero ha espresso il suo parere sulla sfida di domani contro i nerazzurri

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha espresso il suo parere sull’Inter e sulla sfida di domani.

LE PAROLE– Non temo nulla ma abbiamo grande rispetto, a questi livelli se arrivi in semifinale di Champions vuol dire che hai grandi qualità come le abbiamo anche noi. Vogliamo mettere in campo la miglior partita possibile come qualità tecnica, attenzione tattica e determinazione importante

L’articolo Pioli a Sportmediaset: «Rispetto per l’Inter, ma non li temiamo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG