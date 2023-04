Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione sulla situazione attuale dell’Inter dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua opinione editoriale su Twitter riguardante la situazione attuale dell’Inter all’indomani della sconfitta casalinga contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «C’è chi è in scadenza, chi in prestito, chi in là con l’età, chi in vendita. L’Inter è composta da tanti ottimi giocatori ma fatica a essere squadra perché non ha una prospettiva sul lungo periodo. Le coppe sono un obiettivo di tutti, la prossima Champions solo di qualcuno».

