Le parole dell’allenatrice dell’Inter Women Guarino dopo la sconfitta di oggi contro la Fiorentina: subendo il sorpasso

Dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina, l’allenatrice dell‘Inter Women Guarino ha voluto rilasciare queste dichiarazioni a Inter TV: uno stop che costa caro soprattutto in termini di classifica.

LE PAROLE – «Tanta amarezza per questo risultato. Una partita sporca dove non abbiamo approcciato nel modo giusto, soprattutto in fase di concretezza: abbiamo avuto molte palle goal che non siamo riusciti a sfruttare. Dovevamo essere più flessibili, e soprattutto da giocare in maniera diversa dal punto di vista caratteriale: poi tutto diventa più difficile. Dobbiamo andare avanti per fare il massimo».

