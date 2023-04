Le parole del portiere dell’Inter Onana tra campionato, Champions League e opinioni su un derby giocato in semifinale

Il portiere dell’Inter Andrè Onana ai microfoni di BeIN Sports ha parlato del rush finale di stagione tra campionato e Champions League, citando una possibile semifinale contro il Milan.

LE PAROLE – «Per noi la Champions League resta un grandissimo obiettivo da portare a casa. Anche in Coppa Italia siamo in semifinale contro la Juventus e in campionato cerchiamo di finire al meglio, speriamo finisca bene. Un derby col Milan in semifinale? Sarebbe speciale, è un derby, è magnifico perché giocheremmo entrambe nello stesso stadio, a casa nostra. Ora però pensiamo al Benfica».

