Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia d’andata tra Juventus e Inter, i nerazzurri devono compensare l’assenza di Calhanoglu

Per l’Inter Calhanoglu è assai fondamentale per costruire quelle azioni offensive decisive per la squadra, ma l’infortunio riscontrato in Nazionale è stato fatale in vista della sfida contro la Juventus in Coppa Italia: traguardo che i nerazzurri vogliono raggiungere.

Basandosi sulle gerarchie della squadra, il terzetto in mediana verrà composto da Brozovic, Mkhitaryan e Barella: cercando di tirar fuori il meglio per martedì, soprattutto da parte del centrocampista croato.

L’articolo Juventus-Inter, come verrà compensata l’assenza di Calhanoglu proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG