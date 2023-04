In vista di Juventus-Inter ritornerà dal primo minuto per portare i nerazzurri di Inzaghi a conquistare mezza finale di Coppa Italia

Come riportato da TMW, Simone Inzaghi sta spingendo la squadra per riuscire a portare a casa almeno la Coppa Italia, e in vista di Juventus-Inter il tecnico nerazzurro si affiderà a capitan Lautaro Martinez.

Il ritorno dell’argentino fa ben sperare alla vigilia della partita di martedì all’Allianz Stadium, anche se sarà fondamentale l’approccio da un punto di vista mentale visto l’attuale momento di difficoltà.

