Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione editoriale sul bilancio attuale dell’Inter di Simone Inzaghi

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua opinione editoriale tramite il quotidiano sulla situazione attuale dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «L’eliminazione nel derby di Champions, invece, si trasformerebbe in una micidiale sentenza, del tipo che nessuno direbbe più «bravo, sei arrivato in semifinale» ma «pirla, sei uscito con il Milan». A quel punto tornerebbe d’attualità il toto-nomi (occhio a De Zerbi), ma è anche vero che, oggi, star qui a rompere le balle a uno che in meno di due stagioni ha portato tre trofei, un’altra finale e un sacco di palanche significa voler giocare a tutti i costi a “massacriamolo fino allo sfinimento”. Questo è decisamente il ballo di Simone e Simone non si tira indietro».

