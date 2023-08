Le parole su Instagram del nuovo esterno dell’Inter Carlos Augusto: preparato e motivato nel voler iniziare la nuova avventura

Tramite il suo profilo Instagram, il nuovo esterno dell’Inter Carlos Augusto ha rilasciato queste dichiarazioni ai tifosi.

LE PAROLE – «Orgoglioso di entrare a far parte di questo grandissimo club. Grazie @inter Non vero l’ora di ripagare la fiducia in campo».

