Fulvio Collovati ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi tra bilanci e calciomercato

Fulvio Collovati, ai microfoni di Radio Firenzeviola, ha voluto parlare della situazione dell’Inter: bilanci stagionali tra risultati e anche calciomercato.

LE PAROLE – «L’Inter non può permettersi altri passi falsi, mentre la Fiorentina deve continuare questo momento positivo. L’Inter avrà fuori Calhanoglu che era l’uomo più in forma e altri giocatori in dubbio. Nove sconfitte non sono da Inter. Là davanti però sembra tornato Lukaku. Mercato? L’Inter non può permettersi il lusso di spendere certe cifre, e per Milenkovic Commisso non regalerà nulla».

L’articolo Inter, senti Collovati: «Non esistono passi falsi. E sul mercato i nerazzurri…» proviene da Inter News 24.

