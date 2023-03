Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è espresso sulla situazione attuale dell’ex allenatore del Tottenham Antonio Conte

Intervenuto tramite TMW, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato della situazione dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte: attualmente senza una squadra e con la voglia di ritornare in Italia.

LE PAROLE DI JACOBELLI – «Il Tottenham ha peccato nei confronti di Antonio. Li ha riportati in Champions dopo 5 anni dall’ultima volta, attualmente continua ad essere in corsa per l’Europa nonostante la rosa degli Spurs non sia paragonabile alle altre che lottano per il titolo. E’ tornato in campo col Milan subito dopo l’operazione e questo dimostra quanto sia professionale. Anche una parte della squadra deve interrogarsi su determinati atteggiamenti visto che potevano sicuramente dare molto di più. Anno sabbatico di Conte? Non credo».

L’articolo Jacobelli: «Conte? Poca riconoscenza da parte del Tottenham» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG