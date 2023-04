Le dichiarazioni di Condò dopo il percorso fatto dall’Inter di Simone Inzaghi in Champions League sognando la finale

Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua sul percorso che ha fatto l’Inter in Champions League.

LE PAROLE – «In debutto di girone l’Inter ospitò il Bayern e ne venne letteralmente portata a spasso: 2-0 per i tedeschi, che oggi sono a casa mentre Inzaghi è arrivato in semifinale con ulteriori sassolini da togliersi dalle scarpe. uella della primavera 2023 verrà ricordata come la rinascita del nostro campionato, non ancora del nostro calcio, per il quale abbiamo bisogno della Nazionale. Ma dalla linea difensiva dell’Inter per quattro quinti italiana ai ragazzi lanciati dalla Juve».

L’articolo Inter, senti Condò: «Grande contributo al calcio italiano in Europa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG