In vista di Empoli-Inter, gli azzurri schiereranno Vicario tra i pali: portiere molto seguito dalla società nerazzurra in ottica mercato

Empoli-Inter sarà una sfida molto particolare non solo per la posta in palio di entrambi (gli azzurri per la salvezza; i milanesi per la Champions), ma anche per il portiere dei toscani Vicario.

Infatti come riportato da Tuttosport, esso non è altro che il nome principale in casa Inter se Onana dovesse abbandonare la baracca nerazzurra a fine anno: sottolineando che l’attuale portiere interista non è esente da offerte.

L’articolo Empoli-Inter, una sfida particolare per Vicario. Portiere seguito dai nerazzurri proviene da Inter News 24.

