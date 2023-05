Le dichiarazioni di Condò dopo la vittoria dell’Inter contro Lazio: una partita vinta e dominata grazie ai cambi di Simone Inzaghi

Tramite Repubblica, il giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua sulla vittoria dell’Inter contro la Lazio in ottica cambi: indovinati da Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «I cambi di Simone Inzaghi hanno cambiato la partita dell’Inter contro la Lazio. Con Lautaro, Gosens e Çalhanoglu aggiunti al piatto da Inzaghi come un rilancio al poker, mentre Sarri non aveva le forze per andare a vedere».

