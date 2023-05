Le parole dell’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta su quella che sarà la lotta Champions League in campionato

Tramite TMW, l’esterno dell’Atalanta Zappacosta ha voluto parlare del rush finale di stagione nerazzurra con rincorsa alla Champions League (dove è presente anche l’Inter).

LE PAROLE – «L’Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario ripetendosi negli anni ad alti livelli, e per noi è un privilegio lottare per queste posizioni. Non si deve perdere il punto di vista che ci sono 5-6 squadre molto forti. Bisogna dare continuità ai propri risultati per credere fortemente nell’Europa».

