Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è espresso così sul lavoro fatto da Beppe Marotta in casa Inter. Ecco le sue parole

Intervenuto tramite TMW, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato del lavoro fatto da Marotta in casa Inter.

LE PAROLE – «Inter rivale del Napoli. Marotta è un fuoriclasse assoluto e lo ha dimostrato anche in questa circostanza. Con vincoli molto ferrei di bilancio che condizionano l’Inter è riuscito a prendere Thuram a parametro zero e ha chiuso per Frattesi, allargando ulteriormente il pacchetto degli italiani per la nazionali».

L’articolo Inter, senti Jacobelli: «Marotta sta facendo un lavoro straordinario» proviene da Inter News 24.

