L’ex vice di Guardiola Enzo Maresca ha commentato la passata stagione del Manchester City e la finale di Champions League contro l’Inter

È ancora un ricordo lucido, nella mente di Enzo Maresca, la passata finale di Champions League. Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, l’ex braccio destro di Pep Guardiola ha commentato la vittoria della Coppa dalle Grandi orecchie contro l’Inter, prima di dire la sua più in generale sul cammino dei Cityzens e sull’attuale stato di natura della Serie A.

STAGIONE MANCHESTER CITY – «Si, è stata una stagione incredibile per noi: riuscire a vincere la Champions e fare il triplete è tanta roba. Negli ultimi anni comunque la Premier ha qualcosa in più rispetto agli altri tornei europei: parlo anche come intensità e come ritmi».

SERIE A – «Lo vedo come un campionato intrigante: molto interessante dal punto di vista tattico. L’anno scorso, del resto, tre italiane sono arrivate nelle finali europee e questa è una gran cosa. Sfortunatamente sono anche coincise con tre sconfitte, ma l’importante è arrivarci in finale».

