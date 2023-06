Le parole di Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, dopo la sconfitta dei Red Devils in FA Cup contro il Manchester City

Erik Ten Hag ha parlato subito dopo la sconfitta del Manchester United contro il City in finale di FA Cup. Di seguito le sue parole, di avviso all’Inter in vista della finale di Champions League.

«Il Manchester United è l’unica squadra al mondo capace di tenere testa al Manchester City. Guardare loro sollevare questo trofeo deve essere per noi fonte di motivazione, un carburante per migliorare. Fa male, è ovvio, avremmo voluto vincere, forse la squadra l’avrebbe pure meritato, ma ci servirà per crescere».

