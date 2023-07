I nerazzurri potrebbero sostituire l’ex Cagliari con l’ivoriano che è un profilo giovane ma con quasi già 100 gare disputate in Serie A.

Le strade di Inter e Torino continuano ad intrecciarsi per la fascia destra: i granata non hanno riscattato Valentino Lazaro che tornerà agli ordini di Simone Inzaghi ma hanno acquistato Raoul Bellanova che era un obiettivo dei nerazzurri.

L’Inter quindi ha la casella del vice-Dumfries ancora vuota perché l’austriaco verrà ceduto probabilmente a titolo definitivo. Secondo Tuttosport Wilfried Singo proprio del Torino è uno dei principali obiettivi dell’Inter: costa 15 milioni ma per via del contratto in scadenza nel 2024 lo si può pagare anche meno. L’ivoriano ha 22 anni ma già 98 presenze in Serie A.

