Si chiude l’avventura al Monza di Giulio Donati: l’ex terzino dell’Inter lascia i brianzoli dopo un triennio

Finisce l’avventura al Monza di Giulio Donati. Il club brianzolo ha voluto ringraziare il difensore ex Inter, a cui non è stato proposto il rinnovo di contratto e che dunque ha lasciato la società dopo essere giunto in scadenza:

«67 presenze in biancorosso, eroe della promozione. Grazie di tutto Giulio».

L’articolo Ex Inter, Donati lascia il Monza dopo tre anni: «Grazie, eroe della promozione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG