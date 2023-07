Inter, sì all’offerta dell’Al Nassr per Brozovic: sul derby con il Milan… Cambia la posizione dei neroazzurri per Frattesi

Out Brozovic, in Frattesi. Questo è lo schema che permetterebbe all’Inter per acquistare il centrocampista dell’Udinese, nonché obiettivo di mercato del Milan. Un primo passo in casa neroazzurra sembra essere fatto.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’Inter e Al Nassr hanno appena confermato l’accordo verbale per l’affare Marcelo Brozovic, in attesa ora della firma dei documenti per 17/18 milioni.

