Il giovane talento argentino ha fatto esperienza nella nazionale maggiore albiceleste che ha trionfato nella notte italiana in Coppa America.

L’Inter si trova ora a dover gestire una delle sue più delicate situazioni di mercato. L’oggetto di tale attenzione non è altro che Valentin Carboni, un gioiello della rosa nerazzurra, del cui futuro si sta molto discutendo.

La strategia dell’Inter

La dirigenza nerazzurra sembra avere le idee chiare sul futuro dell’ex talento della Primavera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha posizionato le sue richieste economiche per una eventuale cessione del giocatore a cifre piuttosto elevate. Si parla di un’offerta che dovrebbe essere più vicina ai 40 milioni di euro che ai 30.

Roberto De Zerbi

Il dilemma del Marsiglia

Il Marsiglia sembra essere uno dei club maggiormente interessati all’acquisto di Carboni. La grande domanda che sorge è se il club francese sia disposto, o addirittura in grado, di investire una somma così ingente per il giocatore.

Gli scenari in caso di permanenza

Il club di viale Liberazione ha già deciso le proprie mosse: in assenza di proposte congrue, Valentin Carboni resterà all’Inter. Tuttavia, considerando la necessità di garantire al giovane calciatore uno sviluppo continuo e una progressione nella sua crescita, un altro prestito sembra essere l’opzione più probabile. L’obiettivo è evitare che Carboni possa perdere un anno prezioso in termini di maturazione calcistica: se restasse come quinta punta nella rosa a disposizione di Inzaghi lo spazio per lui sarebbe ridottissimo.

