Il presidente dell’Atletico Madrid scarica senza mezzi termini Alvaro Morata, ormai prossimo sposo dei rossoneri.

Alvaro Morata nelle prossime sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. La notizia farà senza dubbio felici i tifosi rossoneri che, dopo l’addio di Olivier Giroud, avranno finalmente un nuovo numero 9 di caratura internazionale, oltretutto neo Campione d’Europa con la Nazionale spagnola. Il suo addio all’Atletico Madrid ha fatto senza dubbio rumore, soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni della spagnolo che ha evidenziato quanto fosse difficile per lui essere felice in patria. A unirsi al coro degli scontenti è sopraggiunto anche il presidente dell’Atletico Madrid che, senza mezzi termini, ha scaricato il campione iberico pronto a trasferirsi al Milan. Già nelle prossime ore infatti sarebbero previste le visite mediche dello spagnolo.

L’addio all’Atletico Madrid

Il presidente dell’Atletico Madrid non ha preso bene la decisione di Alvaro Morata di lasciare il club spagnolo per unirsi al Milan. Enrique Cerezo ha infatti dichiaratonel corso del programma spagnolo ‘TardeAR’ che “l’Atletico è un club per cui se un giocatore vuole restare allora noi siamo felici. Al contrario, se un giocatore non vuole rimanere allora può andarsene”.

Alvaro Morata

Il fattore Ibra

Fabrizio Romano, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato importanti e curiosi retroscena in merito all’ingaggio del neo Campione d’Europa Alvaro Morata. L’esperto di mercato ha infatti sottolineato che “Ibrahimović ha spinto molto per portare Álvaro Morata al Milan come opzione preferita. Le trattative per altri attaccanti, come Lukaku, non sono mai state portate avanti perché la dirigenza rossonera, e soprattutto Ibra, voleva fortemente lo spagnolo. Ci sono state diverse telefonate”.

