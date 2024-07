Moncada avrebbe individuato in Derrick Kohn il profilo ideale per essere il vice Theo. C’è da battere la concorrenza del Torino.

Sono giorni intensi per il mondo del calcio, in particolare per il Milan, che vive momenti di fervente attività sul mercato dei trasferimenti. In prima linea, ci sono Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, figure chiave dell’area tecnica rossonera, che stanno valutando diversi profili per rafforzare la squadra. Tra i nomi accostati al club, emerge quello di Alvaro Morata, punta dell’Atletico Madrid, ma non è l’unico dossier sul tavolo. Interesse particolare viene dedicato alla posizione di terzino sinistro, una fascia che cerca valida alternativa all’intoccabile Theo Hernandez.

Focus sul terzino sinistro

La ricerca di un valido terzino sinistro da parte del Milan potrebbe portare in Turchia, precisamente al Galatasaray, dove milita Derrick Kohn. Il giocatore tedesco, con radici ghanesi, classe 1999, ha fatto vedere ottime cose nel campionato turco, mostrando buone doti offensive con 1 gol e 2 assist in 13 apparizioni. Queste prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei dirigenti rossoneri che considerano il giocatore una valida opzione per rafforzare la fascia sinistra.

Theo Hernandez

Una competizione accesa

Il Milan, tuttavia, non è l’unico club sulle tracce di Kohn. Anche il Torino ha mostrato interesse per il giocatore del Galatasaray, alimentando una competizione di mercato che si prospetta tanto accesa quanto quella sul campo. Il fatto che Torino e Milan si incontreranno nella prima giornata di Serie A aggiunge un ulteriore strato di rivalità e interesse all’operazione.

Ostacoli e valutazioni

Nonostante l’interesse, strappare Kohn al Galatasaray non sarà semplice. La squadra turca non sembra intenzionata a privarsi del giocatore, valutato poco più di 6 milioni di euro. Questa cifra, benché accessibile, pone un ostacolo nella trattativa, visto l’apprezzamento del club di Istanbul nei confronti del calciatore. Il Milan, dunque, dovrà valutare con attenzione le mosse da fare, tenendo in considerazione anche la concorrenza e le aspettative del Galatasaray.

