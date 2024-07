Il Milan potrebbe valutare il profilo di Viktor Tsygankov per l’attacco. Il trequartista ucraino del Girona ha una clausola da 30 milioni.

Il Milan ha chiuso ormai l’affare Alvaro Morata. Lo spagnolo sarà a breve un nuovo giocatore di Paulo Fonseca. La squadra mercato rossonera però potrebbe non fermarsi qui e operare un altro acquisto in attacco. La posizione di Jovic, nonostante il rinnovo di contratto, non è così salda come potrebbe apparire e, nelle prossime settimane, potrebbero esserci a tal proposito clamorosi sviluppi. Inoltre il Milan potrebbe prendere in considerazione di non comprare un attaccante, bensì un trequartista che possa agire tra le linee, offrendo a Fonseca un più ampio ventaglio di scelte. In merito a tale eventualità ‘Caught Offside‘ ha svelato un profilo che potrebbe solleticare le fantasie rossonere.

Viktor Tsygankov: il talento ucraino

Il nuovo nome accostato al Milan è quello di Viktor Tsygankov, talento ucraino in forza al Girona. La squadra spagnola ha vissuto senza dubbio una delle sue migliori stagioni di sempre, anche grazie al talento di Viktor Tsygankov, trequartista dai piedi raffinati. In stagione infatti ha segnato 8 gol e fornito 7 assist in 34, dimostrando di essere uno dei profili più interessanti della rosa. Il classe 1997 ha una clausola rescissoria che lo lega al Girona di 30 milioni di euro.

Paulo Fonseca

La concorrenza

Sul talento ucraino, scrive ‘Caught Offside‘, non ci sarebbe solo il Milan. Sulle sue tracce infatti si segnalano gli interessi anche dell’Arsenal, Newcastle e Aston Villa. Prima di affondare il colpo il Milan prenderà in considerazione le idee tattiche di Fonseca, valutando insieme al proprio allenatore l’opportunità di ingaggiare il trequartista per cui occorrerebbe un forte investimento economico.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG