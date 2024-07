Carlo Pellegatti ha svelato la cifra necessaria per sbloccare la trattativa Pavlovic-Milan. Ecco quanto serve per convincere il Salisburgo.

Il calciomercato è sempre un periodo frenetico per le squadre di calcio, in special modo per quelle con ambizioni elevate come il Milan. Una delle voci più interessanti che circolano ultimamente riguarda l’interessamento dei rossoneri per Strahinja Pavlovic, difensore centrale in forza al Salisburgo. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha recentemente condiviso le sue considerazioni in merito su questo possibile trasferimento, fornendo dettagli finanziari dell’operazione dal suo punto di vista.

Un’operazione Concreta

Secondo Pellegatti, il Salisburgo avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Pavlovic a 30 milioni di euro. Tuttavia, il giornalista crede che l’affare possa essere concluso con un’offerta decisamente inferiore, segnatamente 22 milioni di euro, ai quali andrebbero eventualmente aggiunti degli ulteriori incentivi. Una cifra, sostiene, che potrebbe essere considerata più accessibile per le casse del club meneghino, una volta inclusi anche alcuni milioni di euro in commissioni per l’agente e un ingaggio per il giocatore pari a 2,5 milioni di euro.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Dettagli e Strategie

Questa trattativa, se dovesse andare in porto seguendo le indicazioni di Pellegatti, sarebbe emblematica della strategia di mercato del Milan, sempre alla ricerca di giovani talenti da poter valorizzare. Pavlovic, con la sua prestanza fisica e le sue qualità tecniche, potrebbe infatti rivelarsi un tassello importante per la difesa rossonera, incrementando la competitività della squadra sia in campionato sia nelle competizioni europee.

La possibilità di chiudere l’accordo con cifre inferiori a quelle inizialmente richieste dal Salisburgo dimostra anche la capacità negoziale della dirigenza del Milan, sempre più abile nel tessere tratteggiare operazioni di mercato oculate ed efficaci.

