I dirigenti nerazzurri lavorano per mantenere intatta l’ossatura della squadra che vince trofei da 3 anni ed è arrivata in finale di Champions nella passata stagione.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW aggiorna le situazioni relative ai rinnovi di contratto di Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan; ecco tutte le novità. “Il rinnovo di Dimarco si farà, i colloqui procedono bene e la sensazione che un accordo si troverà entro la fine dell’anno. L’esterno sinistro allungherà fino al 2028 con ingaggio decisamente più alto. Marotta e Ausilio però stanno già pensando anche alle altre situazioni”.

L’olandese

“Il rendimento di Dumfries è sempre molto alto e visto anche il forte interesse che si sta creando sul giocatore l’Inter vuole anticipare i tempi e blindare l’olandese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025. Per cui in agenda c’è anche il suo nome. Nessuna fretta ma idee molto chiare. L’olandese guadagna intorno ai 2,5 milioni di euro, più avanti il club nerazzurro gli proporrà un allungamento di un paio d’anni”.

Denzel Justus Dumfries

Sull’armeno

“E l’Inter è molto contenta anche di Mkhitaryan. L’armeno è arrivato a parametro zero dalla Roma si è inserito benissimo ed è un elemento molto importante per il centrocampo nerazzurro. L’obiettivo sarebbe quello di proporre un contratto per un’altra stagione, fino al 2024, magari aggiungendoci un’opzione fino al 2025, alle stesse condizioni economiche attuali”.

Il capitano

Non viene menzionato il caso di Lautaro Martinez forse perché le trattative saranno più lunghe; non è comunque un caso urgente quello del Toro visto che il suo contratto attuale scade nel 2026 e guadagna molto più dei sopra citati.

