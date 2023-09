L’Inter si sta preparando per la trasferta di Salerno di domani sera dopo il brutto K. O. casalingo con il Sassuolo che ha fatto suonare qualche allarme. Non arrivano buone notizie dall’infermeria: ai lungodegenti Cuadrado, Arnautovic e Sensi si è aggiunto Davide Frattesi.

Il comunicato

“Davide Fratttesi è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Il possibile rientro

L’ex Sassuolo molto probabilmente avrebbe giocato da titolare contro la Salernitana e invece uno tra Barella e Mkhitaryan sarà costretto agli straordinari. Per il centrocampista della nazionale comunque non dovrebbe essere nulla grave anche se è quasi impossibile che sia disponibile per l’importante gara di Champions League contro il Benfica di martedì prossimo.

Carlos Augusto

La probabile

Inzaghi, colpevolizzato nei giorni scorsi per il mancato utilizzo del turnover col Sassuolo, prepara diversi cambi di formazione per il match contro i granata. Secondo Sky Sport dovrebbe esordire dal primo minuto l’ex Ajax Davy Klaassen che dovrebbe giocare nel ruolo di mezzala destra. Dovrebbero poi riposare big del calibro di Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e anche il capitano Lautaro Martinez; ecco la probabile formazione dell’Inter.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

L'articolo Inter: si ferma anche Frattesi, Inzaghi prepara il turnover per Salerno proviene da Notizie Inter.

