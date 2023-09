Dopo la trattativa saltata con il Milan, Taremi torna a essere un nome caldo in casa Inter. L’attaccante, come riporta calciomercato.com, sarà sotto osservazione dei dirigenti nerazzurri nelle prossime ore:

«Tra i nomi sul taccuino della squadra mercato dell’Inter c’è quello di Mehdi Taremi, iraniano classe 1992, che continua a dire no al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno con il Porto. Un interesse datato, che non si è mai spento, che potrebbe trasformarsi in una trattativa nel 2024, quando l’ex Rio Ave sarà libero di firmare a parametro zero con un nuovo club. La concorrenza è forte, ma l’Inter resta in corsa: scout dei nerazzurri questa sera saranno sugli spalti del Da Luz per il big match contro il Benfica».

L’articolo Inter, torna di moda Taremi: dirigenti nerazzurri in Portogallo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG