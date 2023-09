Bordon si è espresso sul ko dell’Inter contro il Sassuolo, le sue dichiarazioni a Tmw Radio:

«L’inizio di stagione penso che sia stato molto più che positivo. Certo, lo stop di mercoledì sicuramente non se l’aspettava nessuno in questo momento. Penso che sia solo un intoppo, in un percorso all’inizio. Può succedere: sono cose che in certi momenti possono anche far bene. Nel senso che ora si vedono le cose come come stanno veramente: non c’è nulla di fatto, non c’è nulla di immutabile. Dopo il derby ci sono stati tanti elogi, qualcuno anche dai tifosi o da parte della stampa, interessati: nel senso che arrivavano da chi poi aspettava uno stop per dare un colpo»

L’articolo Bordon: «Inter, con il Sassuolo un incidente. Dopo il derby…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG